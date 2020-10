La lavandaia con la mascherina, a Lazzate un’opera storica al passo con i tempi

LAZZATE – Sui social gira ormai da qualche giorno l’immagine della lavandaia, bellissima e tradizionale scultura del centro storico di Lazzate, con il volto coperto da una mascherina. Segno dei tempi che stiamo vivendo, ma anche monito per tutti: indossare la mascherina salva la vita.

Qualcuno ha anche fatto presente che potrebbe trattarsi di un avviso per i tanti ragazzi che frequentano nelle ore serali le panchine attorno all’installazione artistica. Insomma, indossare la mascherina, sempre e comunque, e anche la lavandaia si adegua. Altri dicono che potrebbe essere invece uno scherzo proprio di qualche degli stessi giovani. A Lazzate ha ragguagliato sulla situazione il sindaco Loredana Pizzi nei giorni scorsi: ci sono dieci casi di positività accertata e quindici persone sotto osservazione. Da segnalare anche due classi sottoposte a quarantena preventiva dopo il riscontro di due casi di positività. «Mi rivolgo a tutti i genitori affinché siano d’aiuto nel sensibilizzare i propri figli sull’importanza di osservare le disposizioni ed in particolare sull’uso della mascherina che è lo strumento fondamentale per limitare il contagio» – dice a tal proposito il primo cittadino.

