SARONNO – C’era anche un po’ di Saronno domenica a San Daniele del Friuli durante gli eventi organizzati per il passaggio del Giro d’Italia. All’interno dell’evento per il film teatrale “E tu, te lo ricordi Marco?” è stato trasmesso anche il video di “Pirata”, canzone che ha scritto nel 2004 il saronnese Ale Galli dedicata a Marco Pantani.

Del resto proprio a Saronno a quest’estate si sono tenute le riprese di tre videoclip musicali che faranno parte del film “E tu, te lo ricordi Marco?”, versione cinematografica dell’omonimo spettacolo teatrale messo in scena lo scorso dicembre in quel di San Giovanni in Bosco in provincia di Padova da un gruppo di fan del Pirata. Protagonista di questi video è la Mic, formazione di musica cantautorale di cui fanno parte Ale Galli (chitarra e voce), Elisabetta Daolio (flauto) e Max Cabella (contrabbasso).

E proprio dall’autore e voce arrivano i ringraziamenti: “Un grande grazie a chi lo ha curato sotto ogni aspetto, Laerte Schiavo, e a Mario Cionfoli che ha tirato le fila di tutto. E grazie anche alla Mic che ha suonato con me in questa occasione ossia Elisabetta Daolio e Max Cabella. Grazie anche a chi ci ha ospitato per le riprese: Massimiliano D’Urso, Maria Cornelia Proserpio, Cristina Proserpio, Angelo Proserpio. Grazie, infine, ai compagni di viaggio di questo progetto che sono stati presenti vario titolo: Alessio Stefano Berti, Dario Corsi, Luca Graziadei, Primoz Skulj, Maria Cristina Vallone. Per me, un’esperienza irripetibile per una canzone che – davvero – non avrei mai voluto scrivere.