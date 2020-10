Malore in stazione a Saronno, anziano di 93 anni caduto in via Monti

Malore in stazione a Saronno, anziano di 93 anni caduto in via...

SARONNO – Momenti di apprensione ieri per un anziano caduto a terra, oggi intervento dell’ambulanza alla stazione ferroviaria centrale per un malore. Ieri in via Vincenzo Monti alle 10.45 la caduta accidentale di un pensionato di 93 anni: i passanti hanno chiesto aiuto al 118, il centralino per le emergenze sanitarie in Lombardia e sul posto è sopraggiunta una ambulanza della Croce rossa saronnese, i volontari hanno medicato l’anziano, le cui condizioni non sono apparse preoccupanti, tanto che alla fine è tornato a casa da solo senza bisogno di essere visitato in pronto soccorso del nosocomio cittadini di piazza Borella.

Questa mattina alle 8 una autolettiga del Sos Uboldo è accorsa allo scalo di “Saronno centro” in piazza Cadorna per un malore di una donna: 39 anni, si è comunque ben presto ripresa ed anche in questo caso non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto: la stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

21102020