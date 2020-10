MILANO – “Dalla Giunta regionale, 2 milioni per sostenere le famiglie nell’acquisto di strumenti tecnologici a supporto dei disabili e di quanti soffrono di disturbi dell’apprendimento”.

Così il varesino Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, in merito alla delibera della giunta lombarda, approvata nella seduta di ieri su proposta dell’Assessorato alla Famiglia.

“Regione Lombardia – spiega Monti – rifinanzia una misura fondamentale per i soggetti disabili e per quanti soffrono di disturbi dell’apprendimento, attraverso uno stanziamento di 2 milioni di euro. Potranno beneficiarne i minori, i giovani e gli adulti con disabilità e tutti colori che hanno disturbi dell’apprendimento, senza alcuna limitazione d’età. Dopo aver disposto questa misura nel 2018, abbiamo ritenuto fosse ulteriormente importante riproporla visto il periodo emergenziale che stiamo attraversando. Vogliamo intervenire in modo concreto a sostegno delle categorie fragili”.

“Soldi veri – conclude – e non parole. Regione Lombardia dimostra ancora una volta il proprio pragmatismo amministrativo”.