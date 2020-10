Aggiornamento casi Lazzate, sindaco Pizzi: “19 positivi e 4 classi in quarantena”

LAZZATE – I dati della prefettura segnalano 19 casi attualmente attivi a Lazzate, con 25 persone in sorveglianza attiva. Per quanto riguarda la scuola: sono tre le classi della scuola secondaria di primo grado e una della scuola primaria che sono state poste in quarantena perché al loro interno si è verificato un caso di positività al virus. «Ho contattato le loro famiglie che mi hanno assicurato che tutti stanno bene – dice il sindaco Loredana Pizzi. Abbiamo due casi di persone che sono state ricoverate mentre le altre si trovano presso il proprio domicilio e fortunatamente stanno bene. Dai dati in nostro possesso si evince che l’età media delle persone che hanno contratto il virus in questo ultimo periodo si è sensibilmente abbassata rispetto alla prima fase della pandemia. Occorre da parte di tutti noi – chiosa il primo cittadino – fare opera di sensibilizzazione sull’uso importantissimo della mascherina e del distanziamento sociale soprattutto per preservare le fasce più deboli come gli anziani e i soggetti affetti da particolari patologie».