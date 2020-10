BREGNANO – Il covid è arrivato alla “Casa del Sole” di Bregnano: il sindaco Elena Daddi (foto) e la direzione della residenza per anziani hanno predisposto un comunicato congiunto.

Sono stati rilevati alcuni casi di infezione da covid-19 al reparto “Marconi” della nostra rsa di Bregnano. Nei giorni scorsi nella routine in essere durante questo periodo di emergenza, l’effettuazione dei tamponi ha evidenziato dei casi di positività che hanno fatto scattare immediatamente le procedure ed i protocolli previsti per il contenimento della diffusione del contagio.

Il reparto Marconi è stata isolato e tutti gli ospiti della rsa sono tenuti sotto monitoraggio costante, incluso il personale. Ats Insubria è al corrente e concorre alla vigilanza sull’evoluzione della situazione, I famigliari degli ospiti risultati positivi sono stati già avvisati, come pure sono stati avvisati i famigliari di tutti gli altri ospiti.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

22102020