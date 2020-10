SARONNO – Record negativo di casi covid oggi a Saronno; in sole ventiquattro ore ne sono stati scoperti ben +29, che portano il totale delle persone colpite a 438.

Ecco i dati delle due principali località della zona, tra parentesi i numeri di ieri:

Saronno: 438 (409)

Caronno Pertusella: 195 (177)

Dati pesanti anche nelle vicine Groane.

Ancora dati molto alti, oggi come ieri, per quanto riguarda i nuovi casi covid nelle province di Varese, Como e Monza Brianza; oltre mille nuovi casi.

Confermato il record dei contagi covid in Lombardia, in base ai dati appena diffusi dalla Regione. Sono infatti anche oggi 4.125 (stesso numero di ieri) i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5.

Il numero dei ricoverati in terapia intensiva ha superato oggi quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l’ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, venerdì 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti.

