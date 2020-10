Covid, il sindaco Campi informa: molti nuovi casi a Gerenzano

GERENZANO – Nuovi positivi a Gerenzano, il sindaco Ivano Campi fa il punto della situazione. +11 negli ultimi due giorni.

Come da comunicazione di Ats Insubria, Vi riporto il seguente aggiornamento sul nostro territorio:

– 11 nuove positività al coronavirus

Pertanto, ad oggi 32 sono i gerenzanesi positivi al coronavirus.

Sono in contatto diretto con tutti loro: la maggioranza delle persone positive sono in buone condizioni, in generale sono asintomatici o presentano una sintomatologia lieve.

La situazione a Gerenzano ad oggi, da inizio pandemia, è la seguente:

– 32 persone positive

– 39 persone guarite

– 2 persone decedute

Tengo a rammentare a tutti l’importanza del rispetto delle norme anti – covid: indossiamo la mascherina, obbligatoria al chiuso e all’aperto, laviamo e disinfettiamo le mani di frequente,

manteniamo le distanze interpersonali di sicurezza. Il senso di responsabilità di tutti noi fa e farà la differenza.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

22102020