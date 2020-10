SARONNO / VARESE – Sono 297 i ricoverati per covid non in terapia intensiva, e 24 quelli in terapia intensiva sul territorio di Ats Insubria, che estende le proprie competenza fra Varesotto (compreso Saronno) ed il Comasco. Nel dettaglio, per quanto riguarda i pazienti non in terapia intensiva (provenienti anche da altre località del territorio lombardo) si tratta in tutto di 174 persone in ospedali del Varesotto, e 123 in quelli del Comasco (sul totale di 1511 persone ricoverate in Lombardia, dato aggiornato a ieri).

Per i ricoverati in terapia intensiva, sono 18 in ospedali del Varesotto e 6 nel Comasco (sul totale di 134 persone in Lombardia, dato sempre aggiornato a ieri).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

22102020