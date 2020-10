Giovane investito dal Malpensa express partito da Saronno

SARONNO – Sono in corso le indagini della polizia ferroviaria sulla tragedia avvenuta la notte scorsa sulla linea Saronno-Malpensa dove stava viaggiavando il Malpensa express: all’altezza di Vanzaghello l’impatto che ha ucciso un giovane di 24 anni, che si trovava sui binari. Initile, era mezzanotte, l’intervento in forze di soccorsi, dell’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio all’automedica, dai vigili del fuoco del distaccamento bustocco ai carabinieri e poi alla polfer, alla quale come sempre in simili circostanze la procura ha quindi delegato le indagini e tutti gli accertamenti. Per il ragazzo non c’è stato niente da fare, era infatti morto sul colpo.

Sono quindi adesso in corso le indagini della polizia per capire perchè il ragazzo si trovasse in quel punto della rete ferroviaria, dove peraltro i treni passano a velocità “piena”.

(foto: un convoglio del Malpensa express, in stazione, come quello che è rimasto coinvolto nell’incidente della scorsa notte)

22102020