SARONNO – Non si può certo dire che i saronnesi non abbiano rispettato alla lettera il coprifuoco anti-covid, questa notte: alle 23 è entrato in vigore il divieto ad uscire di casa, sino alle 5 del mattino. Obiettivo di Regione Lombardia e Governo, evitare la movida e dunque l’ampliarsi dei contagi.

Serata e poi nottata fredda ed uggiosa a Saronno, in verità il centro storico si è svuotato molto prima delle 23, con la maggior parte delle attività come bar e ristoranti a chiudere in ampio anticipo, e pochissima gente in giro anche nel corso della serata. Insomma, per ora tutti rispettosi della nuova disposizione a fronte dell’impennate dei contagi, che si sta registrando anche a Saronno dove proprio oggi si è toccato il maggiore incremento quotidiano dall’inizio della pandemia, +29 casi in sole ventiquattro ore. Più di un campanello di allarme per tutti i cittadini.

(foto: due immagini del centro cittadino allo scattare delle 23)

22102020