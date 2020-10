Personale senza mascherina: chiusura per il minimarket

LIMBIATE – Rimarrà chiuso per quanto verrà disposto dalle autorità preposte il market di via Trieste sanzionato ieri pomeriggio dalla polizia locale di Limbiate.

Gli agenti, nella giornata di ieri 21 ottobre, hanno effettuato servizi di pattugliamento anti-covid a piedi, per le vie del centro e di Villaggio Giovi, al fine di verificare il rispetto delle regole di distanziamento e di obbligo della mascherina, da parte dei pedoni, dei frequentatori di bar e locali, e dei titolari e del personale degli esercizi commerciali.

Una situazione definitiva “tranquilla” dal comando di piazza Cinque Giornate al rientro dall’attività, che ha evidenziato però un’irregolarità in uno dei negozi controllati, ovvero un market in via Trieste: qui, gli agenti hanno rilevato come il personale impiegato all’interno del negozio non indossasse la mascherina, in violazione del DPCM emanato per contenere il contagio. Ecco perché, l’esercizio commerciale è stato chiuso e nei prossimi giorni manterrà le saracinesche abbassate.

