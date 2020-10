ROVELLO PORRO – Anche quest’anno i poeti e le poetesse del circondario possono preparare le proprie penne e partecipare al premio di poesia “Daniela Cairoli”. Patrocinato dal Comune di Rovello Porro, con la collaborazione dell’Associazione “Per Un Mercoledì Diverso” e con una giuria qualificata, l’evento giunge alla diciottesima edizione.

Due punti ormai tipici del concorso saranno riproposti per questa edizione: i premi saranno in denaro per i primi tre classificati e il ricavato dalle iscrizioni verrà devoluto in beneficenza in favore della ricerca scientifica.

Le opere potranno essere inviate entro sabato 20 febbraio 2021, e la cerimonia di premiazione è stata fissata per sabato 27 marzo, presso la Sala Conferenze del Centro Civico di Rovello Porro.

Il regolamento ufficiale, con tutti i dettagli, lo potete trovare sul sito di Helianto (www.helianto.it).

“Sperando quindi di poterci incontrare a fine marzo, – si augurano gli organizzatori – per la cerimonia di premiazione, cogliamo l’occasione per​ fare un forte “in bocca al lupo!” a chi vorrà partecipare al Premio.”

(foto d’archivio)

22102020