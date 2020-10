SARONNO – Il primo è entrato in servizio il primo di ottobre mentre gli altri due ad inizio settimana: sono i tre nuovi agenti della polizia locale che hanno vinto il concorso.

Hanno superato la prova pratica che si è tenuta quest’estate in piazza dei Mercanti con la moto in dotazione al comando di polizia locale e quindi la prova di teoria e il colloquio. In questa prima fase gli agenti saranno in affiancamento di colleghi in servizio da tempo in modo da familiarizzare con la città, le dotazioni e con le prassi operative.

I due agenti sono residenti a Saronno e il terzo ad Origgio ed hanno rispettivamente 28, 36 e 29 anni.

In questi giorni ai normali incarichi di polizia locale si è aggiunta l’attività di moral suasion nei confronti dei cittadini sul fronte dell’emergenza Covid. Un input che arriva direttamente dal sindaco Augusto Airoldi.

Ed è proprio dal primo cittadino che arrivano gli auguri di buon lavoro per i nuovi agenti.

(foto archivio polizia locale a Saronno)

21102020