SARONNO / VARESE / COMO – Sono complessivamente 5.136 gli studenti in quarantena per l’emergenza covid (304 classi in quarantena), 374 fra insegnanti ed operatori scolastici: questo il quadro fornito da Ats Insubria per quanto riguarda il territorio di propria competenza, che si sviluppa fra Varesotto e Comasco e comprende Saronno.

Entrando nel dettaglio, nella scuola dell’infanzia e nido sono 35 le classi in quarantena, 426 gli alunni e 90 gli operatori scolastici in quarantena; nella scuola primaria 124 classi, 1.736 studenti e 195 operatori scolastici; nella scuola secondaria di primo grado 51 classi, 1.073 alunni e 37 operatori scolastici; nella scuola secondaria di secondo grado 94 classi, 1.901 studenti e 52 operatori scolastici.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

23102020