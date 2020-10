MILANO – È stato ricoverato il primo paziente nel Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, proveniente da un ospedale del Milanese.

Il paziente è già stato sottoposto, direttamente in Fiera, ad approfondimenti diagnostici, compresa una Tac al torace e all’encefalo. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori ricoveri, secondo le indicazioni del “Coordinamento per le terapie intensive di Regione Lombardia”. In questa fase al Padiglione della Fiera è già attivo un primo modulo da 14 posti letto di terapia intensiva gestiti dal Policlinico di Milano, a cui la Regione ha affidato il coordinamento clinico dell’intera struttura. Ulteriori posti letto, già pronti, potranno essere resi disponibili in base alle necessità indicate dal ‘Coordinamento regionale’ e all’andamento del numero di contagi.

Nel Padiglione sono oggi attivi 3 medici anestesisti e 3 infermieri del Policlinico, oltre al personale logistico e di supporto, a copertura delle 24 ore.

(foto: una immagine odierna dell’ospedale della Fiera di Milano)

