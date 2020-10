MILANO – Si aggrava l’emergenza covid in Lombardia: in attesa dei dati ufficiali del tardo pomeriggio, è stato il governatore Attilio Fontana ad anticipare che oggi si registrerà un nuovo record dei contagi, che si attesteranno attorno ai 5.000 nuovi casi. Con 350 persone ricoverate in ospedale, fra terapia intensiva e non intensiva.

Complessivamente, sul territorio lombardo, i ricoverati per covid in terapia intensiva sono già 170. Lo stesso Fontana ha precisato alla stampa che nella sola città di Milano oggi si registreranno circa 1.000 nuovi casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

23102020