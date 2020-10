SARONNO – E’ un’edizione del Giro d’Italia davvero unica non solo per il periodo in cui si svolge ma anche per tutte le norme anti-covid che condizionano la celebre competizione. Oggi il Giro d’Italia passa dalla città degli amaretti.

LA TAPPA

Oggi va in scena la tappa Morbegno-Asti: costeggiando il lago di Como la carovana rosa si allontanerà dall’omonima città per passare da Fino Mornasco e Bregnano, a seguire in giù per arrivare a Saronno e poi alla periferia ovest di Milano. Scendendo verso sud i ciclisti passeranno da Vigevano per poi arrivare alla destinazione.

PERCORSO A SARONNO ED ORARI

Secondo la cronotabella del Giro l’arrivo della carovana della città degli amaretti dovrebbe avvenire tra le 12,33 e le 12,48. Nel dettaglio a Saronno i ciclisti entreranno in via Larga per proseguire su via Miola, via Piave, viale Lombardia e via Varese nel tratto tra via Milano e il confine con Caronno Pertusella. Il suggerimento degli addetti ai lavori per seguire l’evento è quello di posizionarsi tra via Varese e viale Lombardia ovviamente è obbligatorio rispettare le norme anticovid con il distanziamento sociale e l’uso della mascherina.

CHIUSURE

Saranno chiuse tutte le strade, dalle 9 al completo passaggio del giro, in cui passerà il Giro e tutte quelle che si affacciano sulle arterie coinvolte che diventeranno a fondo cieco. Massiccio lo spiegamento di agenti del comando di polizia locale. (QUI TUTTE LE STRADE)

