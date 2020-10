Lutto a Bregnano per la scomparsa dello scultore Santelia

BREGNANO – “Domenica è venuto a mancare all’età di 96 anni l’artista bregnanese Domenico Pino Santelia. Ha rappresentato con le sue sculture e i bassorilievi il mondo rurale e artigiano di Bregnano e si è espresso in particolare nell’arte sacra, ed è stato apprezzato negli ambienti ecclesiastici di tutta Italia”. Così la locale Amministrazione civica ricorda l’artista.

In Comune, in sala giunta, è appeso un grande bassorilievo bronzeo che raffigura un fabbro intento al suo lavoro nella fucina, opera ispirata all’autore dal padre; fu donato all’allora sindaco Giambattista Boraschi tanti anni fa, “ed è un onore averlo lì” rimarcano gli attuali amministratori. Nel 2017 all’artista era stata conferita la benemerenza civica come riconoscimento per i suoi meriti artistici che hanno dato lustro a Bregnano.

Lutto dunque per la comunità di Bregnano: Santelia era in paese davvero molto conosciuto ed apprezzato.

(foto: l’artista Domenico Pino Santelia di Bregnano. Era stato insignito anche della benemerenza civica)

