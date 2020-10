SARONNO – Strade già chiuse in città per il Giro d’Italia ma… la carovana rosa potrebbe non passare: pioggia, freddo, ed una tappa già lunghissima (253 chilometri, la più lunga del Giro) allungata di altri 5 chilometri per lavori stradali sono gli elementi che hanno spinto i corridori a dire “no”. I primi 100 chilometri da Morbegno ad Asti saranno effettuati direttamente… in pullman, il via avverrà al chilometro 100 di questa tappa numero 19. Saronno si trova proprio fra il chilometro 95 ed il chilometro 100 della competizione ciclistica: il via avverrà proprio nella città degli amaretti, oppure poco più a sud?

Si tratta di interrogativi ai quali per il momento non è data risposta, ed anche le autorità locali si stanno informando, perchè nel caso di un mancato passaggio del giro si potrà procedere anche alla immediata riapertura delle strade interessate dal percorso della gara ciclistica. Secondo il programma originario, il Giro d’Italia sarebbe passato alla periferia nord di Saronno attorno alle 12.30.

