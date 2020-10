MOZZATE – Le chiedono un’informazione e distraendola le rubano il portafoglio dalla borsa. E’ il furto con destrezza messo a segno giovedì scorso in paese. A raccontarlo sul gruppo Facebook “Mozzate di tutto e di più” proprio la vittima che ha voluto mettere in allerta i propri concittadini in modo che nessun’altro cadesse nel raggiro.

Ma cosa è successo esattamente? Tre persone due giovani tra cui una ragazzi ed un adulto hanno avvicinato la donna chiedendole come arrivare la centro civico. La mozzatese ha fornito l’indicazione richiesta e quando il trio si è allontanato ha ripreso a camminare. Poco dopo si è accorta che dalla borse era sparito il portafoglio probabilmente sfilato proprio mentre si prodigava per fornire le informazioni.

La mozzatese ha subito bloccato le carte di credito ed ha allertato i carabinieri. Una pattuglia della stazione cittadina è arrivata sul posto ed ha raccolto la descrizione dei tre ed anche un resoconto dell’accaduto.

