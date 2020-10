Primo consiglio comunale, Vanzulli: “Ecco perchè non ci sarò”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex vicesindaco Pier Angela Vanzulli consigliere comunale dell’assemblea di Saronno che spiega perchè stasera non sarà in Sala Vanelli per il primo consiglio comunale.

“Ringrazio quanti hanno avuto fiducia in me regalandomi le loro preferenze che mi hanno portata in consiglio comunale. L’assessorato al Bilancio è importante, ma oltre ad essere di difficile gestione non da certo una grande visibilità.

Per questo e per il mio non essere di Saronno, ritengo un gran premio il potermi sedere sui banchi del consiglio. Rappresenterò dei cittadini per i quali, come per tutti, ho lavorato intensamente.

Detto questo esprimo il mio profondo rammarico per non essere il 23 ottobre in consiglio comunale. A febbraio avrei dovuto essere operata, avevo già fatto il pre ricovero, poi il Covid cambiò tutto. Ora ci riproviamo, ho fatto il pre ricovero e sarò operata il 22, ne deriva che il 23 sera non potrò partecipare. Non potevo rinviare.

Spero di risolvere il mio problema e di poter essere “sul pezzo” prestissimo.

Un buon consiglio al sindaco, agli assessori ed a tutti i consiglieri comunali, in special modo ai miei colleghi di appartenenza politica”