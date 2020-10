SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Se oggi fra Saronno, Varese, Gallarate ed in molte altre località del varesotto si è assistito ad una consistente crescita dei casi positivi al coronavirus, a Busto Arsizio si può parlare di un vero e proprio balzo, +65 in solo giorno.

Ecco il quadro, fra parentesi il dato di ieri:

Saronno: 478 (455)

Caronno Pertusella: 222 (206)

Tradate: 223 (209)

Varese: 742 (708)

Busto Arsizio 798 (733)

Gallarate 510 (486)

Laveno Mombello 229 (226)

Malnate 235 (229)

Coquio Trevisago 146 (143)

Somma Lombardo 216 (207)

Gorla Minore 117 (116)

Consistente crescita a Caronno Pertusella e nella vicine Groane, nei principali centri di Limbiate e Cesano Maderno.

Ancora numeri altissimi per quanto riguarda i nuovi contagi nelle province di Varese (+508), Como (+108) ed in Brianza (+625); ma pure oggi guida questa “graduatoria” il Milanese e Milano città.

in Lombardia sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento. Si tratta del record di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2 per cento.

(foto archivio: l’ospedale di Busto Arsizio)

24102020