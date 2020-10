LIMBIATE / CESANO MADERNO – Ancora una giornata nera, per quanto riguarda i nuovi casi di positività al coronavirus sul territorio delle Groane ed in Brianza in generale. Oggi +83 fra Limbiate e Cesano Maderno, uno dei dati peggiori di sempre. In particolare, a Limbiate +46, e +37 a Cesano Maderno.

Ecco il riepilogo, comprendente anche le altre località brianzole più colpite dal virus, fra parentesi il dato di ieri se è cambiato:

Limbiate 528 (482)

Cesano Maderno 516 (479)

Monza 1.991 (1.891)

Desio 636 (605)

Seregno 5584 (550)

Lissone 587 (553)

Brugherio 529 (504)

Vimercate 367 (352)

Giussano 370 (347)

Carate Brianza 288 (276)

Ancora numeri altissimi per quanto riguarda i nuovi contagi nelle province di Varese (+508), Como (+108) ed in Brianza (+625); ma pure oggi guida questa “graduatoria” il Milanese e Milano città.

In Lombardia sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento. Si tratta del record di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2 per cento.

24102020