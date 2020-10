CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la salita dei contagi da coronavirus a Caronno Pertusella, oggi +16, che porta il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 222.

Caronno Pertusella: 222 (206)

Consistente crescita nella vicine Groane, nei principali centri di Limbiate e Cesano Maderno.

Ancora numeri altissimi per quanto riguarda i nuovi contagi nelle province di Varese (+508), Como (+108) ed in Brianza (+625); ma pure oggi guida questa “graduatoria” il Milanese e Milano città.

In Lombardia sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento. Si tratta del record di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

24102020