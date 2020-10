SARONNO / VARESE / LIMBIATE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Ancora, i dati sono del tardo pomeriggio di ieri, diffusi incrementi in tutta la zona per quanto concerne i contagi covid.

Ecco il quadro della situazione, tra parentesi i dati del giorno prima se cambiati:

Saronno: 455 (438)

Caronno Pertusella: 206 (195)

Gerenzano: 41

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 209 (200)

Varese: 708 (681)

Busto Arsizio 694 (667)

Gallarate 486 (466)

Laveno Mombello 226

Malnate 229 (220)

Coquio Trevisago 143

Somma Lombardo 207 (201)

Gorla Minore 116 (115)

In Brianza:

Limbiate 482 (453)

Cesano Maderno 479 (442)

Monza 1.891 (1.785)

Desio 605 (549)

Seregno 550 (497)

Lissone 553 (517)

Brugherio 504 (463)

Vimercate 352 (333)

Giussano 347 (327)

Carate Brianza 276 (257)

Ieri in forte salita le Groane, molti contagi a Caronno Pertusella e Saronno.

Sono stati 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2 per cento. Si tratta del record di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia.

Boom di casi in Brianza (+752), ieri, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus; in linea con gli ultimi giorni e quindi sempre alte le province di Varese (+301) e Como (+206) anche se l’epicentro di questa seconda andata rimane la provincia di Milano con +2399 casi ed in particolare la città di Milano, +1.126 casi.

24102020