SARONNO – Cresce il numero dei casi positivi al coronavirus in città: in un videomessaggio a metà giornata di sabato il sindaco Augusto Airoldi ha fornito gli ultimi aggiornamenti, dopo averli ricevuti da Ats Insubria.

Care concittadine e cari concittadini vorrei fare con voi il punto della situazione Covid nella nostra città e illustrarvi alcune delle iniziative che come amministrazione abbiamo intrapreso e stiamo intraprendendo.

Attualmente i saronnesi positivi al Covid sono 177, secondo quanto comunicatoci da Ats Insubria. Un numero sicuramente significativo e in crescita rispetto a quello della settimana scorsa.

Io credo che stiamo sicuramente attraversando un periodo difficile. Un periodo nel quale tutti insieme dobbiamo collaborare. Dobbiamo sentirci una comunità che collabora per ridurre al minimo i contagi da Covid, ridurre al minimo le problematiche che questi contagi portano verso i cittadini saronnesi.

Come sindaco della città mi sento particolarmente vicino a tutti i cittadini che stanno soffrendo proprio per le conseguenze di questa pandemia.

Augusto Airoldi

sindaco di Saronno

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

24102020