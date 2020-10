MILANO – Sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento. Si tratta del record di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2 per cento.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 32.749, totale complessivo: 2.680.430

– i nuovi casi positivi: 4.956 (di cui 279 ‘debolmente positivi’ e 26 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 88.706 (+170), di cui 2.721 dimessi e 85.985 guariti

– in terapia intensiva: 213 (+29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.153 (+140)

– i decessi, totale complessivo: 17.210 (+51)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto di archivio: la Giunta regionale al lavoro al Pirellone, sede di Regione Lombardia a Milano)

