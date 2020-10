SARONNO – “Avvisiamo tutti gli amici della Saronno point, causa emergenza coronavirus, che non allestiremo prossimamente nessuna manifestazione, cercheremo di lavorare tramite Facebook e social, speriamo di poter fare il mercatino del cuore di Natale, tradizione tradizione ventennale”. Lo fanno sapere i responsabili dell’associazione no profit saronnese.

Ma l’attività di volontariato va avanti: “Come assistenza, con l’auto sanitaria, nell’ospedale di Saronno siamo sempre presenti tutti i giorni dalle 7 alle 18 per il trasporto di pazienti in difficoltà. Servizio totalmente gratuito”. Dai responsabili di Saronno point un appello ai concittadini: “Seguite i protocolli di prevenzione covid. Responsabilità e buonsenso sono l’antidoto migliore contro il virus. Saronno point c’è! Stateci vicino, faremo di tutto per essere accanto a tutte le persone in grosso disagio. Per informazioni è possibile contattare il nostro infopoint al numero di telefono 3386374481”.

(foto di archivio: gruppo per i volontari dell’associazione Saronno point in una manifestazione pubblica prima della emergenza coronavirus)

24102020