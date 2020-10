UBOLDO – Banda del buco in azione la scorsa notte alla periferia di Uboldo dove i “soliti ignoti” hanno preso di mira il supermercato Dpiù nel piccolo complesso commerciale che si trova in via Iv novembre verso il confine con Rescaldina, che era completamente deserto. Sono evidentemente arrivati dal retro, dove ci sono i boschi e forse con un piccone hanno abbattuto parte del muro del magazzino, quando basta per riuscire ad entrare.

Hanno preso di mira la cassaforte, che sono riusciti a scardinare e ad aprire: sono in corso verifiche contabili per definire con precisione l’entità del maltolto. A scoprire l’accaduto è stata questa mattina una dipendente quando verso le 9 è giunta sul posto per l’apertura ed in ufficio ha trovato le inequivocabili tracce del passaggio dei ladri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno per un sopralluogo, e sono state avviate le indagini.

(foto: il market Dpiù di Uboldo)

25102020