CARONNO PERTUSELLA – Ferma la Caronnese, che per accertamenti anti-covid ha rinviato al mese prossimo (25 novembre) il suo match in trasferta contro il Sestri Levante, nel girone A di serie D sono “saltate” anche altre partite, per lo stesso motivo. Rimandate anche Derthona-Fossano (al 18 novembre) e Saluzzo-Sanremese (al 11 novembre) oltre a Bra-Vado e Varese-Folgore Caratese, si giocheranno invece oggi pomeriggio dalle 14.30 Borsosesia-Casale, Chieri-Lavagnese, il derby fra Castellanzese (col portiere saronnese Porro) e Legnano, Pont Donnaz-Imperia e Gozzano-Arconatese.

Classifica: Bra 13 punti, Sanremese 11, Pont Donnaz 10, Derthona 9, Saluzzo e Borgosesia 7, Caronnese, Gozzano, Arconatese, Folgore Caratese e Sestri Levante 6, Castellanzese e Chieri 5, Lavagnese e Vado 4, Legnano, Fossano e Imperia 3, Varese e Casale 0. Ci sono squadre che, per l’emergenza coronavirus, non hanno ancora quasi mai visto il campo da gioco.

(foto archivio: la Caronnese in un campo per un precedente match del campionato nazionale di serie D; si annuncia una stagione particolarmente complessa a causa dell’emergenza sanitaria in corso)

25102020