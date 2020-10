CARONNO PERTUSELLA – Altro balzo dei contagi da coronavirus a Caronno Pertusella. Emerga dai dati odierni diffusi nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia: oggi +29, che porta il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia, in città, a 251.

Caronno Pertusella: 251 (222)

Nelle province boom di nuovi casi di positività al coronavirus oggi nel Varesotto, sono ben 907 quelli che si sono registrati domenica, in base ai dati forniti da Regione Lombardia. Molti anche in Brianza e nel Comasco. La maggior parte di quelli odierni sono stati scoperti in provincia di Milano ed a Milano città, come avviene da qualche tempo a questa parte.

In Lombardia sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3 per cento. Numeri molto alti che non erano mai stati raggiunti nel corso della pandemia, sul territorio lombardo. Il precedente record di casi positivi al coronavirus si era registrato ieri, 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: a destra, il sindaco Marco Giudici)

