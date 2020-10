SARONNO / TRADATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Trend sempre in forte crescita, per quanto concerne i nuovi casi positivi al coronavirus, confermato anche dalle ultime rilevazioni regionali, del tardo pomeriggio di ieri.

Il quadro della situazione, tra parentesi la situazione del giorno prima se è cambiata:

Saronno: 478 (455)

Caronno Pertusella: 222 (206)

Gerenzano: 41

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 223 (209)

Varese: 742 (708)

Busto Arsizio 798 (694)

Gallarate 510 (486)

Laveno Mombello 229 (226)

Malnate 235 (229)

Coquio Trevisago 146 (143)

Somma Lombardo 216 (207)

Gorla Minore 117 (116)

In Brianza: 46 37 83

Limbiate 528 (482)

Cesano Maderno 516 (479)

Monza 1.991 (1.891)

Desio 636 (605)

Seregno 5584 (550)

Lissone 587 (553)

Brugherio 529 (504)

Vimercate 367 (352)

Giussano 370 (347)

Carate Brianza 288 (276)

Ancora numeri altissimi per quanto riguarda i nuovi contagi nelle province di Varese (+508), Como (+108) ed in Brianza (+625); ma pure ieri ha guidato questa “graduatoria” il Milanese e Milano città.

in Lombardia sabato sono stati 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento. Si tratta del record di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia. L’altro ieri erano stati 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

25102020