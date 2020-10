SARONNO – Da Enpa un appello a tutti i saronnesi e a chi frequenta la città degli amaretti con la speranza di ritrovare una vera e propria mascotte della zona a traffico limitato.

“E’ scomparsa Bambolina la gatta che da anni vive serenamente nella storica colonia di piazza De Gasperi a Saronno. Sono ormai 5 giorni che non vediamo più la micia Bambolina. Se per caso qualcuno l’avesse presa con sè per favore contatti immediatamente Enpa di Saronno che è il tutore della colonia, sulla pagina Facebook o al numero 3452995883”.

Insomma i volontari sono davvero molto preoccupati per la sorte della gatta: “Temiamo che possa essere rimasta chiusa in qualche garage o cantina in zona. Per favore invitiamo i residenti a controllare se per caso 5 giorni fa avessero chiuso uno di questi luoghi, lei non si è mai allontanata”.

Contando sull’aiuto dei residenti e dei saronnesi le gattare Enpa ringraziano chiunque potrà fornire informazioni utili.

