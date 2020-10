Airoldi: “Diciassette classi in quarantena. 245 saronnesi positivi al Covid”

SARONNO – Sono diciassette le classi saronnesi che al momento sono in quarantena. A confermarlo il sindaco Augusto Airoldi che la scorsa settimana ha incontrato i dirigenti scolastici di scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori.

“È stato un incontro positivo – commenta Airoldi – la situazione è seria ed è importante continuare a seguire come evolvono i numeri”. Per questo il sindaco ha chiesto un report settimanale del contagio nei diversi plessi: ” Va monitorato l’evolversi del contagio e per questo ho chiesto ai dirigenti scolastici di fornirmi un report settimanale da comunicare poi ai cittadini perchè siano tutti informati costantemente”. Le modalità sono ancora tutte da definire ma il sindaco garantisce la condivisione dei dati coi cittadini.

Tra i temi anche il rapporto con l’Ats: “Alcuni presidi hanno sottolineato la difficoltà di avere un intervento rapido anche sul fronte della gestione dei positivi”. Airoldi ha già organizzato un incontro analogo coi dirigenti scolastici delle scuole superiori di secondo grado.

Aggiornato anche il numero dei contagiati: 245 a Saronno.

26102020