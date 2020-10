CARONNO PERTUSELLA – Ferma la Caronnese per accertamenti covid, così come parte delle altre squadre del girone A di serie D, ieri si sono giocate poche partite. Spicca il derby Castellanzese-Legnano, vinto dai padroni di casa con un netto 5-2.

Castellanzese-Legnano 5–2

CASTELLANZESE: Indelicato, Marchio (45′ +2 Giugno), Concina, Alushaj, Marcone (37′ st Fusi), Chessa (26′ st Perego G), Negri, Colombo (44′ st Perego A), Ornaghi, Bigotto (26′ st Corti), Mecca. A disposizione: Porro, Molinari, Bertoletti, Manfrè, Giugno. All: Mazzoleni.

LEGNANO: Colnaghi, Barbui, De Stefano F (31′ st De Stefano D), Di Lernia (21′ st Pellini), Ambrosini, Luoni, Tunesi (21′ st Ortolani), Ronzoni (34′ st Damo), Grandi (36′ Radaelli), Cocuzza, Gasparri. A disposizione: Piccirillo, Brusa, Febbrasio, Bingo. All: Brando.

Arbitro: Gai di Carbonia.

Marcatori: pt: 16′ Chessa su rig (C), 22′ e 25′ Colombo (C); st: 7′ Gasparri (L), 10′ Bigotto (C), 23′ Colombo (C), 27′ Cocuzza su rig (L).

Si è giocata la 6′ giornata: Borgosesia-Casale 0-0, Chieri-Lavagnese 6-1, Castellanzese-Legnano 5-2, Gozzano-Arconatese 0-0, Pont Donnaz-Imperia 1-0. Rinviate: Saluzzo-Sanremese (11 novembre), Derthona-Fossano (18 novembre), Sestri Levante-Caronnese (25 novembre), Bra-Vado e Varese-Folgore Caratese. Classifica: Bra e Pont Donnaz 13 punti, Sanremese 11, Derthona e Gozzano 9, Chieri, Csstellanzese, Borgosesia 8, Saluzzo 7, Caronnese, Folgore Caratese, Sestri e Arconatese 6, Vado e Lavagnese 4, Legnano, Fossano e Imperia 3, Casale 1, Varese 0.

(foto archivio: il calciatore saronnese Andrea Porro, che milita nella Castellanzese)

26102020