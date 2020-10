CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione di aggiornamento sulla situazione covid in paese.

Si comunica che, al momento in cui si scrive, il numero di persone positive al Coronavirus sul territorio comunale è pari a 61 unità, con un incremento netto da mercoledì scorsa di 21 unità, così suddivise per fasce di età:

– 0-25 anni:21 positivi (+10 da Mercoledì), circa 35% del totale dei positivi

– 26-50 anni: 17 positivi (+7 da Mercoledì), circa il 28% del totale dei positivi

– 51-65 anni: 15 positivi (+5 da Mercoledì), circa il 25% del totale dei positivi

– oltre 65 anni: 8 positivi (-1 da Mercoledì), circa il 12% del totale dei positivi

Degli attualmente positivi, cinque persone sono ricoverate in ospedale, nessuna in terapia intensiva, mentre le altre sono asintomatiche o presentano sintomi lievi.

Si segnala che il numero di contagi ed il relativo incremento percentuale in questa fase aumentano al diminuire dell’età; in generale molti dei nuovi casi sono famigliari di individui già noti come positivi.

Dall’inizio dell’emergenza, risulta la seguente situazione:

– Totale Contagiati: 113 (+24 da Mercoledì)

– Totale Guariti: 47 (+2 da Mercoledì)

– Totale Attualmente Positivi: 61 (+21 da Mercoledì)

– Totale Deceduti: 5 (+1)

L’amministrazione desidera porgere le proprie condoglianze alla famiglia del defunto.

Per ridurre il numero di contagi moltissimo può fare ciascuno di noi, peraltro in maniera semplice: mantenere le distanze minime, utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, rispettare le regole igienico sanitarie. E’ purtroppo necessario ridurre al minimo indispensabile il numero di contatti con altre persone, fuori e dentro casa.