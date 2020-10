MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Matteo Piuri di aggiornamento sulla situazione covid in paese.

Buona sera a tutti, visto il peggioramento dei dati relativi ai casi positivi al Covid-19 sul nostro territorio, ritengo opportuno dare almeno un aggiornamento settimanale e da stasera prenderò l’impegno di fornirvi questo tipo di comunicazione.

Oggi è stato firmato l’ennesimo D.P.C.M di questi ultimi mesi, forse quello che nessuno avrebbe voluto leggere. Un decreto che ci riporta indietro di mesi; mesi che non abbiamo dimenticato ma che certamente non vorremmo ripetere.

I casi positivi accertati di residenti a Misinto sono 41. Un numero enorme che nemmeno in fase di lockdown abbiamo mai raggiunto. Le due situazioni sono tendenzialmente diverse : i cosiddetti asintomatici sono il 90% ma ci sono pur sempre persone che stanno male.

I concittadini Misintesi in sorveglianza attiva sono 6.

Un abbraccio virtuale a tutti voi e un augurio di pronta guarigione.

Abbiamo compreso che la curva dei positivi sale velocemente mentre il processo di ridimensionamento dei numeri è molto lento. Proprio per questo dobbiamo tutti fare di più.

E’ evidente a questo punto che il distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione e una corretta igiene personale non sono stati messi in pratica da tutti nel modo corretto.

Se vogliamo scongiurare un ennesimo lockdown è arrivato il momento per tutti, e soprattutto per i giovani, di cambiare passo. Ognuno faccia la propria parte con serietà e responsabilità e forse ne usciremo prima del previsto.

