Covid, ecco la campagna di sensibilizzazione del comune di Saronno

SARONNO – Stamattina il sindaco Augusto Airoldi presenta la campagna di sensibilizzazione sul rispetto delle norme anticoronavirus.

Stiamo predisponendo una campagna di sensibilizzazione al rispetto delle normativa e delle buone pratiche in tema anti-Covid. La presenteremo a inizio della prossima settimana. Avete però già visto in città sia la Protezione Civile sia la Polizia Locale con dei presìdi che invitano tutti al rispetto di normative e buone pratiche: sono iniziative che fanno parte di questa campagna.

Ho poi contatto il comitato saronnese di Croce Rossa Italiana per concordare con loro una serie d’iniziative che presenteremo nei prossimi giorni. La stessa cosa ho fatto la rete dei medici di base della nostra città per capire da loro quali sono le problematiche che incontrano e capire insieme a loro se come amministrazione possiamo in qualche modo collaborare.