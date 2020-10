Covid, i contagi: +39 casi fra Limbiate e Cesano Maderno

LIMBIATE / CESANO MADERNO – Ancora giornata di forte crescita dei casi positivi al coronavirus nelle due principali località delle Groane, Limbiate che fa segnare +21, e Cesano Maderno, +18.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato del giorno prima se è cambiato:

Limbiate 579 (558)

Cesano Maderno 561 (543)

Monza 2.103 (2.067)

Desio 673 (658)

Seregno 646 (609)

Lissone 657 (624)

Brugherio 582 (572)

Vimercate 394 (379)

Giussano 414 (396)

Carate Brianza 301 (297)

Sono cresciuti anche i numeri di Caronno Pertusella.

Sono 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7 per cento (la più alta sinora in Lombardia); significativo l’incremento delle persone guarite e dimesse che, rispetto a ieri, sono 1.211 in più.

In calo il numero di tamponi effettuati nel weekend rispetto ai giorni precedenti, che si riflette anche con un numero minore di casi “scoperti”. Ma Milano rimane molto alta, in provincia +2.023 casi in un solo giorno; scendono drasticamente Varesotto (“solo” +105), Comasco (+141) mentre in Brianza si superano comunque i quattrocento in un giorno (+439).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26102020