Non ce l’ha fatta il giovanissimo coinvolto in incidente domenica sera

ROVELLO/MISINTO/CERIANO – Simone Vavassori, il ragazzo di 15 anni coinvolto nell’incidente di ieri sera al confine tra Saronno e Rovello Porro, all’altezza della rotatoria del supermercato poco fuori Cassina Ferrara, purtroppo non ce l’ha fatta. Le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi. Il giovane, che da qualche anno abitava con la famiglia a Misinto, era originario di Ceriano, dove era cresciuto e aveva frequentato le scuole. Classe 2005, appassionato di moto, specialmente moto da cross, lui e la sua famiglia sono piuttosto conosciuti in paese e la preoccupazione l’indomani mattina si è subito trasformata in commozione per la grave perdita.

Il grave incidente è avvenuto attorno alle 18 sulla continuazione di via Larga in territorio comunale di Rovello. A quanto pare il ragazzo stava pedalando in direzione Saronno quando c’è stata la collisione con un’auto. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi, è arrivata l’ambulanza e l’automedica, e poi la decisione è stata quella di richiedere il supporto anche dell’elisoccorso, che è arrivato da Como ed è planato in un terreno agricolo adiacente. Il ferito è stato quindi trasferito con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, al momento dell’arrivo al nosocomio varesino le sue condizioni sono apparse critiche, talmente critiche da risultare fatali.

26102020