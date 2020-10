SARONNO “Oggi 25 ottobre 2020, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM. Si informano gli utenti, con estrema tristezza e disappunto, che sono sospese tutte le attività di piscine e palestre fino al 24 Novembre 2020”.

E’ la comunicazione fatta ieri pomeriggio dalla Saronno Servizi che ha provocato grande amarezza da parte degli utenti dell’impianto di via Miola. Fin dalla riapertura dopo il lockdown direzione e personale si sono spesi per garantire non solo il rispetto delle norme ma anche la massima sicurezza.

Non a caso i commenti degli utenti raccontano di un grande rammarico. Basti citare “mi spiace per i bambini, che si impegnano nel rispetto delle regole, e ci rimettono sempre loro” oppure “Mi dispiace tantissimo! Volevo farvi i complimenti per l’attenzione,la pulizia, il distanziamento e l’amore che mettete in tutto ciò che fate”. E ancora: “Mi mancherà la mia piscina! Sono molto dispiaciuta e spero di ritornare presto a nuotare. Grazie per il vostro impegno”.

Giovedì l’impianto era stato sottoposto ad un controllo dai Nas che aveva confermato il rispetto di tutte le normative