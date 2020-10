Conferenza sindaci, Premazzi fa il punto del covid nel Varesotto: asintomatici, contagi famigliari ed età

VENEGONO INFERIORE – Il sindaco Mattia Premazzi di Venegono Inferiore ha fatto il punto sulla crescita dei casi covid sul territorio, ci sono anche due classi scolastiche in isolamento. Ed anche sull’esito della conferenza dei sindaci locali con i responsabili dell’Ats varesina. Premazzi infatti ha partecipato alla conferenza dei sindaci locali con i responsabili di Ats: “I dati di questi giorni in provincia di Varese ci fanno preoccupare. Sono elevati anche per via dell’elevatissimo numero di tamponi in tutto il Varesotto. La maggior parte di queste persone sono per fortuna asintomatiche, circa l’85 per cento nel Varesotto, con età media attorno ai 65 anni e la percentuale dei casi positivi che emerge dai tamponi è di circa il 15 per cento”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

27102020