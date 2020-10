SARONNO – Pattuglie della polizia locale in azione ieri mattina sulle principali arterie cittadine per una serie di controlli realizzati nell’ambito dell’iniziativa che vedere il Comune di Saronno collaborare coi comandi di Varese, Busto Arsizio e Gallarate per lo sviluppo di progetti annuali sperimentali connessi all’istituzione dei nuclei specialistici di tutela ambientale e sicurezza urbana. L’intesa nasce dall’input di Regione Lombardia che dal 2015 promuove espressamente accordi di questo tipo tra enti locali “finalizzati all’impiego degli operatori in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza” in modo da ottenere “una distribuzione efficace del personale sul territorio”.

Dal punto di vista pratico, pur restando ciascuno in forze nel proprio comando, gli agenti organizzano, come avvenuto ieri mattina, nuclei specialistici che, a seconda delle necessità e delle competenze, saranno gestiti senza fermarsi al confine delle singole città. Ieri in particolare è stato controllato il rispetto dei blocchi imposti ai mezzi più inquinanti. Il progetto ha già visto diverse “edizioni” in città realizzate anche in orario serale e notturno per controllare il rispetto del codice della strada.