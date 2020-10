SARONNO – “Ormai da un paio di settimane la polizia locale è impegnata in una campagna di moral suasion per invitare i saronnesi ad indossare le mascherine e a rispettare le norme anti contagio ma presto per chi non osserva le regole arriveranno anche le multe”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che ancora una volta è tornato a parlare dell’impegno della polizia locale per garantire il rispetto delle norme anti contagio.

Il primo cittadino fin dal suo insediamento ha chiesto alla polizia locale di essere in prima linea nella lotta alla diffusione del virus: “Ho chiesto al comando, incontrando la piena disponibilità del comandante Giuseppe Sala di operare in moral suasion nei confronti dei cittadini – spiega il primo cittadino – purtroppo i contagi stanno salendo. Dobbiamo evitare di trovarci in situazioni ancor più complesse”.

I controlli si sono tenuti anche nel weekend ed il primo fronte è stato il coprifuoco e a scendere in campo è stato proprio il comandante Giuseppe Sala: “Subito dopo il consiglio comunale di venerdì – spiega il numero uno degli uffici di piazza Repubblica – ho fatto io stesso una serie di accertamenti. Le strade erano deserte e le poche persone in auto o a piedi rientravano a casa dal lavoro”. Sabato ad essere controllati sono state le attività chiamate a chiusure anticipate.

Insomma un’azione di controllo anche per verificare che tutti siano a conoscenza delle norme: “La situazione cambia velocemente – conclude Sala – informare è parte del nostro compito fermo restato il fatto che in caso di malafede o comportamenti non corretti faremo ricorso alle sanzioni”.