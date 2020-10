Covid, Fontana esclude lockdown in Lombardia ma oggi arriva nuova ordinanza

MILANO – Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, parlando oggi con i giornalisti ha respinto l’ipotesi che un lockdown sia in arrivo in Lombardia: lo avevano chiesto alcuni esperti, soprattutto per quanto riguarda la città di Milano, per fermare la diffusione del virus. Fontana ha spiegato che “si sta lavorando per andare proprio nella direzione opposta, ovvero evitare il lockdown”. Ed ha detto che al momento “esclude” questa soluzione.

Oggi pomeriggio alle 17 Fontana incontrerà i sindaci dei capoluogo di provincia ed i capogruppo di maggioranza e minoranza per fare il punto della situazione. In giornata dovrebbe comunque giungere una nuova ordinanza regionale, che comunque non dovrebbe discostarsi molto da quella attualmente in vigore.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

27102020