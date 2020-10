Covid, i contagi: rallenta la crescita dei casi a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Per un giorno appare moderata la crescita dei casi a Caronno Pertusella. Oggi “solo” +4 nuovi casi, che portano il totale dei caronnesi colpiti dal virus a 264 persone.

Caronno Pertusella: 264 (260)

Forte crescita nelle Groane, ad iniziare da Limbiate.

Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8 per cento. Percentuale molto elevata: basti dire che a metà settembre ci si attestava invece al 1.4 per cento e questo elemento rende bene l’idea di come siano cambiate le cose.

In provincia sono oggi complessivamente +1840 i nuovi casi locali di positività al coronavirus. Boom in Brianza, +1.362 casi in un solo giorno, non era mai successo.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

