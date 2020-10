TURATE – Aggiornamento settimanale da parte del sindaco di Turate, Alberto Oleari, sull’andamento della pandemia in paese; si è registrato un deciso incremento dei contagi.

Buongiorno a tutta la cittadinanza, comunico che a Turate, ad oggi, ci sono 29 casi ufficiali di cittadini che hanno contratto il Covid-19. Hanno tutti un’età compresa tra i 13 e gli 80 anni con una prevalenza per la fascia tra i 20 e i 45 anni.

Come ben potete notare da sabato scorso ad oggi c’è stato un aumento importante (da 10 a 29 casi). E nella prossima settimana, in base alle informazioni in mio possesso, stimo ancora un trend in netta crescita.