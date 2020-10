MILANO – Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8 per cento. Percentuale molto elevata: basti dire che a metà settembre ci si attestava invece al 1.4 per cento e questo elemento rende bene l’idea di come siano cambiate le cose.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 29.960, totale complessivo: 2.766.999

– i nuovi casi positivi: 5.035 (di cui 260 “debolmente positivi”

e 26 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 90.774 (+418), di cui 3.284 dimessi e 87.490 guariti

– in terapia intensiva: 271 (+29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.715 (+256)

– i decessi, totale complessivo: 17.310 (+58)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

27102020