LIMBIATE – Serrande abbassate da due giorni per il punto vendita Coop di Villaggio Giovi a Limbiate: una grande perdita per il quartiere.

Lo avevano preannunciato già all’inizio del 2020, suscitando le critiche dei residenti nel quartiere, che si vedevano privare di un supermercato che, anche se di piccole dimensioni rispetto ad altri store, rimaneva un punto di riferimento soprattutto per gli anziani, che trovavano qui la possibilità di arrangiarsi in autonomia senza il bisogno di figli e/o nipoti per la spesa settimanale.

L’agonia della Coop di via Buozzi si è protratta fino ad ora per il servizio fornito durante il primo lockdown, ma ad ottobre sulla saracinesca è comparso l’avviso della chiusura imminente il 24 ottobre, lasciando anche nella difficoltà lavorativa il personale, che verrà ora trasferito altrove e, per qualcuno, si tratta di un cambio di vita dopo trent’anni di attività svolta proprio lì a Villaggio Giovi.

27102020